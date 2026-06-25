本州には台風7号と8号のダブル台風が接近する見込みです。沖縄地方はまもなく台風7号の暴風域に入るおそれがあります。それでは、沖縄・宮古島市から中継です。25日午前6時過ぎに暴風警報が発表された宮古島市です。先ほどから雨が降り出していて風もだんだん強くなっている様に感じます。暴風警報の発表に伴い市内の幼稚園や小中高校、特別支援学校は臨時休校しているほか宮古島と周辺の離島をつなぐ3カ所の橋も通行止めとなって