主食、主菜、副菜を順にバランスよく食べる"三角食べ"。今、SNS上でそんな三角食べを披露するワンちゃんが大きな注目を集めている。最初にドライフードを一口、お次は隣の皿のキュウリの千切りを食べたかと思ったらまたドライフードを少し食べ、その後はウエットフード…という具合に3皿のご飯を交互に食べていくこのワンちゃん。【動画】バランスよく見事な「三角食べ」をする犬さん「大好きな『キュウリ』を置いたら 先に食べて