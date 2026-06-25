25日午前7時半頃、岩手県沖で発生した最大震度6強の地震で、東海地方では震度1の揺れを観測しました。 【写真を見る】青森で震度6強 東海地方でも名古屋市東区･北区･瑞穂区などで震度1を観測 【地震情報】 午前7時半頃に岩手県沖で発生した地震は震源の深さは44キロ、地震の規模を示すマグニチュードは暫定値で7.2、青森県階上町で震度6強を観測しました。津波の心配はありません。 東海地方でも震度1を観測 この地震で