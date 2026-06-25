6月中旬、新潟県魚沼市の商業施設で10代女性のスカート内を撮影しようとした疑いで、派遣社員の男が逮捕されました。 性的姿態撮影等処罰法違反（未遂）の疑いで逮捕されたのは魚沼市に住む派遣社員の男（41）です。 男は6月中旬、正当な理由がないにもかかわらず、魚沼市の商業施設で、くつに仕掛けた小型カメラを使い、10代女性のスカート内を撮影しようとした疑いが持たれています。 被害女性の同伴者に気づかれ