三浦知良サッカー元日本代表FWで「カズ」の愛称で親しまれる59歳の三浦知良が8月に開幕する2026〜27年シーズンもJ3福島でプレーすることが25日、決まった。三浦は来年2月に還暦となる60歳の誕生日を迎える。保有元のJ2横浜FCから福島に6月30日までの期限付きで加入しており、新シーズンまで契約を延長すると両クラブが発表した。三浦は今年、5年ぶりにJリーグでプレー。2月から行われた特別大会のJ2・J3百年構想リーグで、自