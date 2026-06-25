25日朝7時半ごろ、青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。気象庁は、揺れの強かった地域では、今後1週間ほどは、同じ程度の地震に注意を呼びかけています。気象庁によりますと、25日午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県階上町で震度6強、八戸市で震度6弱の揺れを観測しました。また、北海道から伊豆諸島にかけての広い範囲で揺れを観測しています。この地震のマグニチュードは7.2、震源の深さは44