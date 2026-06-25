今回は、クールな美女が見せた「お風呂上がりのコーヒー牛乳」に対する並々ならぬ執着と、銭湯カルチャーの魅力を切り取った名シーンをご紹介します。 銭湯の定番「お風呂上がりの瓶牛乳」 実家の銭湯をシェアハウスにしようと奮闘する聡美悟（32歳）のもとに内見に訪れたのは、隙のないクールな美人Webデザイナー・峰杏子。 後日、彼女はお客さんとして葵葉湯の湯船に浸かり、