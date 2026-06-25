気象庁によりますと、25日午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県で最大震度6強を観測しました。長野県内でも最大震度2を観測しています。震源の深さは44キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.2と推定され、青森県階上町で震度6強を観測しました。長野県内では、諏訪市、佐久市、南牧村、軽井沢町で震度2、そのほか広い範囲で、震度1を観測しました。県危機管理部によりますと、この地震による県内での