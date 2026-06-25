テレビ東京アナウンス部の公式インスタグラムが25日、更新され、新人アナウンサーの姿を“チラ見せ”した。【動画】衣装を決めて…新人アナを“チラ見せ”した投稿投稿では「新人アナウンサーの様子....チラ見せ！！デビューに向けて着々と準備が進んでいます〜！先輩みんなで新人2人を応援してます〜続報をお待ちください」とつづった。公開された動画では2人のアナウンサーが衣装を選んでいる様子がうかがえた。この投稿に