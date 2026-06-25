きょう未明、千葉県松戸市の踏切内で、レール交換の作業をしていた男性3人が飲酒運転の軽ワゴン車にはねられ1人が死亡、2人がけがをしました。警察は運転手のフィリピン国籍の19歳の男を逮捕しました。【写真を見る】千葉・松戸市の踏切内でレール交換作業中に飲酒運転の車にはねられ男性1人が死亡 2人けがフィリピン国籍の男（19）を現行犯逮捕千葉県警危険運転傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、フィリピン国籍で松戸