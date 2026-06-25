青森県で最大震度6強を観測した地震の影響で、土砂崩れが発生した青森県八戸市から中継です。記者リポート：八戸市・陸奥湊駅前です。こちらの住宅では、けさの地震の影響で、3メートルほどあるのり面が崩れました。敷地の一部を含む土留めが崩れていて、住宅の基礎の部分があらわになっていて、植えてあった木も一緒に崩れ落ちています。住人は無事で、当時周辺に人はおらず、巻き込まれた人もいないと言うことです。また、近くの