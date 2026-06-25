岩手県沖で発生した地震を受け、自衛隊は航空機13機などによる情報収集活動を行っています。防衛省によりますと、きょう午前7時30分ごろに発生した岩手県沖を震源とする地震で最大震度6強を観測したことなどを受け、午前11時の時点で航空機のべ13機などが情報収集にあたっているということです。また、震度6強を観測した青森県階上町役場のほか、青森県庁、岩手県庁、山形県庁にそれぞれ自衛隊の連絡員を派遣していますが、災害派