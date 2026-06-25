千葉県松戸市内の踏切で作業していた男性3人を飲酒運転の車ではねて負傷させたとして、松戸署は25日、自動車運転処罰法違反（危険運転致傷）容疑で松戸市のフィリピン国籍、自称会社員の男（19）を現行犯逮捕した。東京都足立区、会社員山下慎一郎さん（52）が搬送先の病院で死亡し、署は容疑を危険運転致死傷に切り替えて調べる。逮捕容疑は25日午前1時ごろ、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で、京成松戸線みのり台