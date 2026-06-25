■MLBツインズ3ー4ドジャース（日本時間25日、ターゲット・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのツインズ戦に“1番・投手兼DH”、二刀流で出場し、4打数1安打1打点。3回に3試合連続打点となるタイムリー、9回にもヒットを放ち、9試合ぶり今季25度目のマルチヒットをマーク。投げては6回3失点で8勝目、今季11度目のクオリティスタート（QS：先発投手