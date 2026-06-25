青森で最大震度6強を観測した地震で、付近の原子力発電所に異常は確認されていません。原子力規制庁によりますと、青森県の東通原発、六ヶ所村の使用済み核燃料の関連施設、宮城県の女川原発に異常は確認されておらず、周辺の放射線量を観測するモニタリングポストの値にも変化はないということです。また、NTT東日本と携帯4社によりますと通信に影響は出ておらず、日本ガス協会も供給に異常はないとしたうえで、ガスメーターが停