「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午前１１時現在で、七十七銀行が「売り予想数上昇」で５位となっている。 七十七は東北地方最大の地方銀行で、２７年３月期の純利益予想は前期比１３．８％増の６１５億円と過去最高益を連続で更新する見通し。６月１５～１６日の日銀金融政策決定会合で、政策金利が１．０％に引き上げられたことに伴い、他行と同様に預金金利と短期プライムレ&#