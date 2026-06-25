・アドテストは急騰演じ最高値、ＨＢＭ爆需で半導体製造装置株のフロントランナーに ・堺化学がＳ高で鮮烈切り返し、米マイクロン人気にあやかりＭＬＣＣ関連で投資資金が再攻勢 ・野村原油など原油ＥＴＦが安い、ＷＴＩ価格は一時７０ドル割れに下落 ・住友ベは３日ぶり反発、中国グループ会社が半導体封止材の生産能力増強へ ・ＪＸ金属が戻りに転じる、プローブカード向け「ロジウムめっき液」生産