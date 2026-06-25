MF本田圭佑が北中米ワールドカップC組の順位が確定したことを受けてX(@kskgroup2017)を更新し、「結論どっちでも大変」などと綴った。C組は日本代表が入るF組の首位と2位が決勝トーナメント初戦で対戦するグループ。日本は首位通過の場合にモロッコと、2位通過の場合はブラジルと対戦することが決まった。王国ブラジルか、前回ベスト4のモロッコか。「ブラジルとモロッコの両方を横目で観戦してた」という本田は、どちらと対