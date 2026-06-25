24日夜、愛知県豊川市と三重県川越町で交通事故があり、男子高校生が死亡、8歳の男の子が重傷です。 【写真を見る】15歳高校生が信号交差点を自転車で横断中… 車にはねられ死亡 母親と横断歩道を渡っていた8歳男児は車にはねられ重傷 愛知･三重で交通事故相次ぐ 警察によりますと24日午後8時半過ぎ、豊川市宿町の信号交差点で、豊橋市に住む高校1年生 中村春日さん（15）が自転車で道路を横断中、直進してきた乗用車にはねられ