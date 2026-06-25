開催：2026.6.25 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 3 - 4 [ドジャース] MLBの試合が25日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとドジャースが対戦した。 ツインズの先発投手はジョー・ライアン、対するドジャースの先発投手は大谷翔平で試合は開始した。 2回表、4番 ムーキー・ベッツ 7球目を打って左中間スタンドへのホームランで