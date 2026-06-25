北海道・釧路警察署は2026年6月24日、釧路市の自称・セラピストの女（50）を脅迫の疑いで逮捕しました。女は5月30日、SNSを通じて知人の40代男性に「殺してやりたいわ」「後ろから刺されないよう気をつけて歩きな。特に暗闇にね」などとメッセージを送り、脅迫した疑いがもたれています。男性から「脅迫めいたことを言われた」と警察に相談があり、事件が発覚しました。女は調べに対し「自分の気が済まなくてメッセー