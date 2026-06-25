25日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ24629523.5 83550 ２. 野村日半導 43770 -20.96248 ３. 日経Ｄインバ 28108 -13.12452 ４. 野村日経平均 25475-6.7 75140