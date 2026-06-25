ワールドカップ北中米大会サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）、グループA第3節の南アフリカ―韓国戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、後半に南アフリカが先制点を奪った。後半18分。左サイドから攻め込んだ南アフリカは中央へクロス。ボールを受けたタペロ・マセコが左足を振り抜きネットを揺らした。会場は騒然。後半からピッチに立った韓国の主将ソン・フンミンも頭を抱え呆然とした。南アフ