北中米Ｗ杯１次リーグＣ組（２４日＝日本時間２５日）、優勝候補のブラジルはスコットランドを３―０で下し、首位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。この日は別会場でモロッコもハイチとの最終戦を４―２で終え、２位で通過を決めた。Ｃ組首位のブラジルは、決勝Ｔ１回戦でＦ組２位と、Ｃ組２位のモロッコはＦ組１位と対戦する。スウェーデンとの最終戦を２５日（日本時間２６日）に控える日本は、現在Ｆ組２位につけて