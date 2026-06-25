タレントの武井壮（５３）が２５日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自身に課している飲食ルールを明かした。このルールは「小学生の頃に決めたルール」だといい「酒飲まない煙草吸わないきゅうり食べないこんにゃく食べないとかその他諸々あるんだけど」とつづった。タバコと酒はともかく、きゅうりとこんにゃくがどうしてダメなのかは不明だが「６０歳までが期限だからあと７年でコンプリートだ」と自身が期限と