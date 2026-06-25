◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第３戦南アフリカ―韓国（２４日、モンテレイ競技場）１１大会連続１２度目出場の韓国（ＦＩＦＡランク２５位）は、４大会ぶり４度目出場の南アフリカ（同６０位）と対戦した。引き分けでも１次リーグ突破が決まる韓国は、前半を０―０で折り返す展開。今大会初めて先発を外れたエースＦＷ孫興民（ソン・フンミン、ロサンゼルスＦＣ）が後半開始から途中出場した。だが、後半１８分に