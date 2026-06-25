佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「これまでに降った雨量」（午前5時時点） 雨が降り出した22日の昼過ぎからの雨の量は、福岡県の筑後地方や佐賀県を中心に200ミリを超えています。佐賀県嬉野市では394.5ミリと、6月ひと月で降る量が、この3日間で一気に降りました。 「雨の予想」 雨のピークは25日朝までですが、一日を通して雨が降り続き、局地的に活発な雨雲