記事ポイント京阪・地下鉄御堂筋線淀屋橋駅に直結、2026年7月6日(月)オープン入口のデリカ厨房で出来たての惣菜・弁当・丼メニューを提供自社工場製品からヨーロッパ直輸入食材まで豊富な品揃え いかりスーパーマーケットは、淀屋橋エリア初出店となる新店舗「いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店」を2026年7月6日(月)にオープンします。京阪淀屋橋駅と地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口に直結した立地で、平日は