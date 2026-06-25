記事ポイント東急線沿線約500万人対象にOOH接触から購買まで定量計測可能広告接触者の購買率が非接触者の約2倍と事前検証で確認駅・車両・街・デジタル広告を同一指標で横断比較できる分析ソリューション 東急エージェンシー、三菱食品、unerryの3社が、東急線沿線のOOH広告における広告接触から購買までの効果（リテールメディア・インパクト）を可視化するサービスを2026年6月25日から提供開始しました。ID-POSデータと位置