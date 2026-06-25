【新華社盛岡6月25日】日本の岩手県沖で25日午前7時30分ごろ、マグニチュード（M）6.9の地震があった。日本気象庁の発表によると、震源は北緯40.2度、東経142.3度で、深さは50キロ。（記者/楊智翔、馮武勇）