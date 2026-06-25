中国では街が濁流にのみ込まれ、ヨーロッパでは猛烈な熱波で死者が相次いでいる。スーパーエルニーニョの影響からか、世界各地が異常気象に見舞われている。中国で濁流と土砂崩れが住宅襲う記録的豪雨が続いた中国・湖南省では21日、家屋が倒壊する瞬間をカメラが捉えた。茶色く濁った水が道路を勢いよく流れていた次の瞬間、土砂崩れが発生し、3階建ての住宅が一瞬で倒壊した。さらに中国の山岳地帯では、激しい洪水によって車が