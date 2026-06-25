２３日、サプライチェーン博を見学する来場者。（北京＝新華社記者／張晨霖）【新華社北京6月25日】中国北京市で26日までの5日間、第4回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会が開かれている。テーマは「世界をつなぎ、共に未来を創造」。デジタル・スマート技術、先進製造、グリーン（環境配慮型）農業、健康生活、スマート自動車、クリーンエネルギーの6大サプライチェーン展示エリアとサービス展示エリアのほか、今