立憲民主党は25日、党所属の国会議員を集めた会合を開き、中道改革連合が公明党も含めた3党の合流をにらみ、設置を呼びかけた協議体について、参加する方針を確認した。中道・公明両党は早期合流を目指しているが、立憲は慎重な姿勢を示していて、3党で正式な協議は行われていない。中道の小川代表は19日、立憲・公明両党に対し、合流をにらんだ協議体の設置を呼びかけた。これを受け、立憲は25日午前、全議員懇談会を開き、協議体