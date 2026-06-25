午前7時半ごろ、青森県で最大震度6強を観測する強い地震がありました。この地震による津波の心配はありませんがこれまでに5人がけがで救急搬送されています。午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とした強い地震が観測されました。震源の深さは44km、地震の規模を示すマグニチュードは7.2と推定されています。この地震で震度6強を青森県の階上町、震度6弱を八戸市、震度5強以下を北海道から東海地方までの広い範囲で観測しました。今回の