青森県で震度6強を観測した地震を受け、気象庁は緊急の記者会見を行い、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表する基準には達しなかったとしていますが、地震への備えを努めてもらいたいと呼びかけています。気象庁地震火山部 海老田綾貴・地震津波監視課長は、「揺れの強かった地域では家の倒壊、土砂災害の危険性があります。今後の地震や雨に十分注意してください」と会見で話しました。気象庁は、過去には大地震が発生した