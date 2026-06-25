気象庁は岩手県沖で発生した地震について、太平洋プレートと陸側プレートの境界で発生した「逆断層型」とみられると発表した。また、地震の規模を精査し、当初発表していたマグニチュード（Ｍ）６・９からＭ７・２に更新した。震源の深さも約５０キロ・メートルから約４４キロ・メートルとなった。今回は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表基準には該当しなかったが、気象庁は「地震はいつどこで起きるか分からない」と