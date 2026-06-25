「その時の事がトラウマになって電車に乗る事が出来なくなっているんじゃ無いかと心を痛めています」――。【思いもよらぬ展開】幼い子供を連れて苦労していたら、後ろから?追い抜き?…モヤモヤしてたけど大阪府在住の60代読者・Kさんが後悔しているのは、20年ほど前の自分の言葉だ。＜Kさんの懺悔＞もう20年くらい前の事です。当時、近鉄南大阪線を使って通勤していました。その帰りの電車の中、どうにか座れてホッとしていたら向