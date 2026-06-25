青森県で最大震度6強を観測した地震で、盛岡市の地元消防によると、JR仙北町駅で25日午前8時5分ごろ、エレベーターに小学1年生の男子児童が閉じ込められたと通報があった。同8時半ごろまでに救助され、けがはなかった。