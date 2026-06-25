台風７号は２５日午前、沖縄の南の海上を北北東に進んでいる。２６日にかけて暴風域を伴って南西諸島に接近し、２７日には西日本から東日本の太平洋側を進む見通し。気象庁によると、台風７号は２５日午前９時現在、沖縄県・宮古島の南約１６０キロを時速１５キロで北北東に進み、中心気圧は９８５ヘクト・パスカル、最大風速は３０メートル。また、フィリピンの東の海上には台風８号があり、時速２０キロで西北西に進んでいる