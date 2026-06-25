青森県で最大震度6強を観測した地震を受けて、高市総理大臣は、揺れの強かった地域の住民に対し、引き続き同程度の地震の発生に注意するよう呼びかけました。高市総理：私からは、早急に被害状況を把握すること、政府一体となって被災者の救命・救助などの災害応急対応に全力で取り組むこと、国民に対し避難や被害などに関する情報提供を適時的確に行うことを関係省庁に指示いたしました。揺れの強かった地域の皆様におかれまして