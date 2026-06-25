ガールズグループ少女時代のメンバー、ティファニーが夫の俳優ピョン・ヨハンとの結婚秘話を明かす。来る6月27日、韓国で放送されるMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』第404回では、ティファニーの一日が捉えられる。【画像】ティファニー、夫と濃厚キスこの日、彼女はナレーションのレコーディング中、番組スタッフも気づかなかった空気清浄機の微細な音をすぐにキャッチする。続けて、自身の身体をより深く理解するた