ミニストップは、人気の高級フルーツである岡山県産白桃の果汁を使用した「岡山白桃ソフト」を、2026年6月26日から、国内のミニストップ店舗(2026年5月末現在:1,720店)で順次発売する。2023年に続き2作目となる今回の「岡山白桃ソフト」は、酸味と旨味を調整し、まるで本物の桃を食べているかのような、みずみずしい味わいに仕上げた。【「岡山白桃ソフト」の画像はこちら】【岡山白桃ソフトについて】発売日:2026年6月26日から順