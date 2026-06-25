あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「軽音楽部」の略語は？「軽音楽部」の略語はなんでしょうか？直感で答えてみて！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「軽音部／けいおん」でした！軽音部とは、ギターやドラムなどを用いたバンド音楽をする軽音楽部のこと。軽音楽部を舞台にしたアニメ