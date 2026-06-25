あなたは読めますか？突然ですが、「貫く」という漢字読めますか？信念を曲げない姿勢や、何かが突き抜ける様子を表す際によく使われる言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「つらぬく」でした！貫くは、物の一方から他方へ突き通すこと、あるいは最後まで方針や態度を変えずに持ち続けることを意味します。「貫」という字は、貝（貨幣）を紐で通す様子から成り立っており、中心を一本の線が通っているイメージ