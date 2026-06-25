あなたは読めますか？突然ですが、「伽藍」という漢字読めますか？寺院の建物を指す言葉として、歴史の教科書や観光地の案内板などで見かけることがありますが、日常会話ではあまり使わないため、読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「がらん」でした！「伽藍」とは、僧侶が集まって修行をする清浄な場所、つまり寺院の建物一式を指す言葉です。サンスクリット語の「サンガ・ラーマ（僧院）」を音