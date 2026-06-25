気象庁によりますと25日午前7時30分ごろ、青森県で震度6強を観測する地震がありました。この地震の影響で交通機関にも影響が出ています。JR東日本によりますと、東北新幹線は午前9時半ごろ、東京駅と仙台駅の間で運転を再開しましたが、本数が大幅に少なくなっています。仙台駅から新青森駅の間は運転を見合わせていて、再開は午後1時ごろの見込みです。また、秋田新幹線は東京駅から盛岡駅の間で運転を見合わせていて再開は午後1