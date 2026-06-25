ゴルフ女子のレジェンド、宮里藍さん（４１）が２４日、５年ぶりというショートカット姿を公開し、反響を呼んだ。「５年振り？ばっさりショートヘアーにちょいモードなパツっとラインがやりたくて耳にかけても、ミニマムなショートヘアーになるし、２ｗａｙでとんでもなく気に入っています！」とつづり、カットした様子などを投稿した。雰囲気一変の姿に、コメント欄などでは「かわいいかわいいー」、「めちゃかわゆい」