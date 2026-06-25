尾田栄一郎による漫画『ONE PIECE』を第1話から再アニメ化する新シリーズ『THE ONE PIECE』のティザー予告が公開され、日本語版モンキー・D・ルフィ役を田中真弓が務めることが発表された。 参考：実写版『ONE PIECE』シーズン3に高まる期待と不安アラバスタ編の“壁”はバトル描写？ 本作は、1997年より『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて連載中の尾田による漫画『ONE PIECE』を、「東の海（イ&