今回の地震で、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について調査した結果、モーメントマグニチュードが発表基準を満たしていないため、発表しないと明らかにしました。午前7時半ごろ、青森県で最大震度6強を観測する地震がありました。震源は岩手県沖で、マグニチュードは暫定値で7.2となっています。この地震について気象庁は、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表基準を満たすかどうか、震源の位置とより精度を高