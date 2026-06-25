『ごみ清掃芸人』としても活動する、お笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月25日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。 【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「可燃ごみの３分の１がお宝」紙とプラの分別を呼びかけ 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは可燃ごみとして出されたごみ袋の画像を添えて「可燃ごみの３分の１がお宝。」と投稿。 「紙とプラを分別するだけで、3分の１ごみが減ります！」